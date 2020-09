Vier Vietnamezen de cel in voor rol in koeltruckdrama Londen

Een rechtbank in Vietnam heeft vier Vietnamezen veroordeeld voor hun rol in het drama met een koeltruck bij Londen, in oktober vorig jaar. In die truck werden de lichamen van 39 illegale migranten uit China en Vietnam gevonden.

De vier Vietnamezen hebben gevangenisstraffen gekregen tot ruim zeven jaar. Ze hebben voor omgerekend 18.500 euro het transport van een aantal van de migranten geregeld.

De 39 slachtoffers werden op 23 oktober gevonden in een koeltruck die vanuit Zeebrugge, in België, de oversteek naar Groot-Brittannië had gemaakt. Ze waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek uit de autopsie. Onder de slachtoffers waren ook twee jongens van 15.