Onder invloed van de coronacrisis is het vertrouwen in de politiek sterk gestegen. Voor het eerst sinds het aantreden van het derde kabinet-Rutte heeft een meerderheid vertrouwen in het kabinet, de premier en de politiek in het algemeen, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Een ruime meerderheid vindt dat premier Rutte, minister De Jonge en het RIVM de coronacrisis goed aanpakken.

Kort na het aantreden van het kabinet had iets meer dan een derde vertrouwen in premier Rutte. Nu is dat bijna twee derde. Bijna zes op de tien Nederlanders zien hem als de ideale premier. Ook de helft van de aanhangers van de PvdA en GroenLinks denkt er zo over.

Het minst gunstig over Rutte oordelen de aanhangers van de PVV, Forum voor Democratie en in mindere mate de SP. Toch vindt nog een kwart van de PVV - en FvD-aanhangers hem een goede premier. De helft van hen vindt hem ongeschikt.

Premierskandidaten

Een derde van de Nederlanders denkt dat Hugo De Jonge een goede premier zou zijn. Hij staat daarmee na Rutte op de tweede plaats, voor Sigrid Kaag (23 procent), Lodewijk Asscher (22 procent), Klaas Dijkhoff (20 procent) en Jesse Klaver (16 procent).

Van de ministers krijgt minister Hoekstra van Financiën - die niet genoemd is als premierskandidaat - het hoogste rapportcijfer: een 6,7, nog hoger dan minister-president Rutte, die een 6,2 krijgt. Minister De Jonge van Volksgezondheid is met een 6,0 derde, terwijl minister Grapperhaus het laagste cijfer krijgt: een 4,3.

Rapportcijfer kabinet

De waardering voor het kabinet als geheel is veel hoger dan in voorgaande jaren. Gemiddeld geven de Nederlanders het kabinet een 6,2. Vóór de coronacrisis schommelde het kabinet-Rutte III tussen een 4,9 en een 5,7.