Meeste Nederlanders komen rond, maar zijn somber over toekomst

Voor het eerst in vier jaar is een meerderheid van de Nederlanders somber over de toekomst van Nederland. 59 procent van de Nederlanders zegt dat het alles bij elkaar genomen de verkeerde kant op gaat, tegen 41 procent aan het begin van deze kabinetsperiode. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdag-onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS.

Nederlanders zijn ook een stuk somberder geworden over de economie. Ruim de helft denkt dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren. Vorig jaar was minder dan een derde somber over de economie.

Opvallend is dat jongeren optimistischer zijn dan ouderen, terwijl juist zij de economische gevolgen van de coronacrisis het sterkst merken.

Rondkomen

Bijna 30 procent van de Nederlanders zegt nu al de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis zelf te merken.

Toch is de groep die zegt niet of bijna niet te kunnen rondkomen niet groter geworden. De meeste Nederlanders (55 procent) vinden dat ze het financieel goed redden. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort dat steeds iets meer Nederlanders goed kunnen rondkomen.

De groep die komend jaar wil bezuinigen is wat kleiner dan vorig jaar. En een overgrote meerderheid van bijna 70 procent zegt dat ze door de coronacrisis niet gedwongen zijn te bezuinigen. Ipsos trekt de conclusie dat de crisis vooral mensen raakt die het toch al moeilijk hadden.

Een derde van de werkenden zegt dat hun baan door de coronacrisis is veranderd: ze hebben minder werk, hun werk is niet zeker, ze zijn hun baan kwijt of ze vinden nergens emplooi. Vooral zelfstandige ondernemers hebben minder werk.