Parachutisten gewond na botsing boven Texel

Twee parachutisten zijn aan het einde van de middag in de lucht met elkaar in botsing gekomen bij het paracentrum op Texel. De mannen zijn met traumahelikopters naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht, meldt NH Nieuws.

De parachutisten vielen na de botsing naar beneden. Het is niet bekend op welke hoogte ze elkaar hebben geraakt. Ook de oorzaak van het ongeluk is onduidelijk.

De mannen hebben onbekend letsel. Ze waren aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen.