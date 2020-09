Bol.com informeert voortaan duidelijker wie verkoper is

Bol.com gaat consumenten voortaan beter informeren over wie de verkoper van een product of dienst is. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de webwinkel daartoe opgeroepen, omdat het nu niet altijd duidelijk is.

Bol.com verkoopt niet alleen eigen producten, maar biedt ook andere verkopers de mogelijkheid hun spullen te verkopen. De ACM ontving veel klachten van consumenten dat het onduidelijk was wie de verkoper was en waar zij terechtkonden voor de oplossing voor problemen.

Volgens de toezichthouder heeft Bol.com nu beterschap beloofd "om te voorkomen dat de consument van het kastje naar de muur wordt gestuurd". De webwinkel bevestigt dat de informatie over externe verkopers voor de consument zichtbaarder zal worden op de website.

Voorwaarden

Behalve duidelijke informatie geven over de verkoper, moet de webwinkel ook afspraken maken met externe verkopers op het platform over de voorwaarden die zij hanteren bij hun verkopen. Op die manier zijn consumenten beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, zegt de ACM.

De toezichthouder gaat de komende tijd ook andere verkoopplatforms controleren.