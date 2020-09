Looneis FNV: 5 procent loonsverhoging voor vitale en goedlopende sectoren

Ondanks de coronacrisis en de economische krimp zet de FNV bij de cao-onderhandelingen voor volgend jaar in op een looneis van 5 procent voor vitale beroepen en voor sectoren die de afgelopen maanden heel succesvol zijn geweest. Bij sectoren waar het slecht gaat wil de vakbond afspraken maken over herverdeling van werk. Ook maakt de FNV zich hard voor een minimumloon van 14 euro per uur.

"Wij willen niet dat de crisis wordt afgewenteld op werkend Nederland", zegt Zakaria Boufangacha, cao-coördinator bij de vakbond. "Nederland moet juist socialer uit de crisis komen. Werkgevers hebben daar een belangrijke verantwoordelijkheid in."

De vakbond maakt traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag de looneis bekend waarmee de bond de onderhandelingen voor nieuwe cao's ingaat.

Socialer

Volgens de FNV delen de medewerkers van sectoren waarmee het goed gaat - zoals de supermarkten, distributiecentra en doe-het-zelfzaken - nauwelijks in de groeiende omzet. Daarbij blijven veel werknemers een onzeker contract houden of rond het minimumloon verdienen, zeker in deze sectoren.

Verder is er volgens de vakbond de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in de publieke sector, met name in de sectoren als zorg, welzijn en onderwijs. Boufangacha: "Er is veel waardering voor deze sectoren en dat moet nu echt vertaald worden naar een loonsverhoging. Het kabinet doet het niet en daar zijn we echt laaiend over."

Verdeling

In bedrijven waar het minder gaat wil de FNV afspraken over herverdeling van werk, zoals arbeidsduurverkorting en afspraken om eerder met pensioen te gaan. Waar werkgelegenheid verdwijnt, zullen volgens de vakbond werk-naar-werk-afspraken gemaakt moeten worden, gecombineerd met scholing.

Werkgeversorganisatie AWVN vindt het een goed teken dat de FNV openstaat voor maatwerk. Een woordvoerder: "Het gaat erom dat bedrijven kunnen overleven en banen blijven bestaan, dat is wenselijk voor werkgever én werknemer. Maar wij zijn geen fan van een centrale loonwens, want er moet worden onderhandeld op basis van wat er in een specifieke bedrijfstak gebeurt."