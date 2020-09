Publiekscampagne moet ov-vrees wegnemen, ANBO vindt het 'verwarrend'

Doel van de ov-bedrijven is voor het einde van het jaar op 80 procent te zitten van het aantal reizigers voor de coronacrisis. Dat aantal is volgens Pedro Peters van OV-NL essentieel om voldoende inkomsten te genereren: "We hebben twee stromen van inkomsten: de reizigers en de overheid."

Dit jaar hebben de ov-bedrijven een steunpakket gekregen ter waarde van 1,5 miljard euro van de overheid. Peters: "Dat is een enorm bedrag, maar niet voldoende. In 2020 draaien ov-bedrijven nog 400 tot 500 miljoen verlies en dat kan niet nog een jaar. Voor 2021, en dat weet het kabinet, gaan we ook zwarte cijfers draaien."

Dienstregeling

OV-NL stelt dat zonder een nieuw steunpakket in 2021 en een terugkeer van de reizigers, de ov-bedrijven gedwongen zijn om in de dienstregeling te snijden. "Zonder extra steun volgend jaar zijn we gedwongen in de kosten te snijden en dan moet je denken aan 10 tot 15 procent krimp van de diensten."

Peters: "We snappen dat het Rijk niet kan aanvullen tot 100 procent. Maar de vraag is: hoeveel ov willen we met elkaar in de lucht houden? Daar ben ik wel benieuwd naar, wat de regering daar morgen op Prinsjesdag over zal zeggen."