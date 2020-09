Orka's rammen zeilboten voor Spaanse en Portugese kust: 'Hij breekt het roer'

Waar het agressieve gedrag ineens vandaan komt, kunnen wetenschappers nog niet verklaren. "Orka's zijn intelligente dieren, die ontwikkelen soms nieuwe gedragingen", zegt zeezoogdierenarts Niels van Elk in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is de vraag wat ze hier precies mee bedoelen en wat ze ermee willen."

Van Elk zegt dat orka's, zeker in teamverband, enorm sterk en slim zijn. "Het zijn wat dat betreft net mensen: ze ontdekken soms nieuwe dingen. Zijn ze aan het spelen, hebben ze het idee dat ze een indringer moeten verjagen, of denken ze dat er iets eetbaars is op de boot? Wie het weet, mag het zeggen."

Gedragsreportoire

Orka's kennen volgens de zeezoogdierenarts geen natuurlijke vijanden, waardoor ze dicht bij mensen durven komen. "Orka's zijn ook onbevreesde dieren", zegt Van Elk. "Het zijn net de Noormannen in Asterix en Obelix. Bij deze groep is angst geen onderdeel van het gedragsreportoire. Angst kennen ze niet."

Schippers daarentegen: "Die kennen wel angst en het lijkt me zeker oppassen geblazen, je bent best kwetsbaar op zee", zegt hij. "Het archetypische verhaal is natuurlijk het verhaal over Moby Dick. Dat waren potvissen die harpoenboten aanvielen en tot zinken brachten. Dat is een behoorlijk gruwelijk verhaal geworden."

Om het gedrag van de dieren te verklaren, is volgens Van Elk grondig onderzoek nodig. "Oneindig observeren. Het is heel moeilijk om echt te interpreten wat er in een dier omgaat, omdat wij altijd geneigd zijn om onze eigen gevoelens erop te projecteren."