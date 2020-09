Hoe houd je je huis koel? 'Te weinig aandacht voor in klimaatplannen'

De komende dagen wordt het nog weer even flink warm en dan zal iedereen terugdenken aan de hittegolf van deze zomer. In veel huizen werd het toen flink warm en werd nog eens extra duidelijk dat voor het koelen van huizen in Nederland te weinig aandacht is. Dat zegt Jan Engels van Klimaatverbond Nederland, een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en waterschappen.

"Door de laatste paar hete zomers groeit het besef dat er wat aan de hand is en dat we met koeling moeten rekening houden. Maar in het klimaatakkoord is dit nauwelijks verwerkt", aldus Engels.

In tegenstelling tot veel andere landen hebben huizen in Nederland vaak geen airconditioning. Met die enkele warme weken per jaar is dat onnodig, was de gedachte. Maar dat kan dus veranderen door de opwarming van de aarde. "Hier moet meer aandacht voor komen bij beleidsmakers in Den Haag, bij woningcorporaties, bij het ontwerp van woningen en bij gemeenten", zegt Engels.

'Airco niet de oplossing'

Iedere gemeente moet volgend jaar een plan hebben hoe en wanneer wijken van aardgas worden afgekoppeld. Volgens Engels moeten gemeenten in die plannen ook meenemen hoe ze met de koelingsbehoefte van bewoners omgaan. "Als straks iedereen een airco neemt dan geeft dat problemen, dat leidt tot een gigantische elektriciteitsvraag."

Tijdens de hittegolf in augustus ging het elektriciteitsverbruik al met zo'n 30 procent omhoog, zegt energiebedrijf Essent. En dat terwijl nu maar een klein deel van de huishoudens een airco heeft.

Hoe dan wel?

Er zijn allerlei andere manieren om huizen te koelen, in plaats van de airco. Maar welke zijn dat? We zetten ze hieronder op een rijtje, met mogelijke voor- en nadelen.

Warmte/koeltenet

Een warmte/koeltenet is wat vroeger stadsverwarming heette, dus centraal geregelde verwarming en koeling voor een hele wijk of stad. In de winter wordt je vloerverwarming verwarmd met bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie. En in de zomer gekoeld door water uit bijvoorbeeld een plas of een bron diep in de grond.

Het water in de vloerverwarmingsbuizen mag niet kouder dan ongeveer 16 graden worden, omdat er anders condens kan ontstaan rond de buizen. In de praktijk kun je daardoor je binnentemperatuur een aantal graden verlagen.

Zo'n warmtenet is er al op veel plekken, maar een net dat ook kan koelen bestaat pas op enkele plekken in Nederland, zoals de nieuwbouwwijk Houthavens in Amsterdam. Het is wel een flinke investering om aan te leggen. Bewoners betalen energiemaatschappij Vattenfall een vast bedrag per jaar voor de koeling: 205 euro.

Toch kan er een nadeel zijn, zegt Jan Engels van Klimaatverbond Nederland: het water dat je gebruikt voor koeling warmt verder op. "Dat wil je eigenlijk niet, want oppervlaktewater is eigenlijk al te warm in zulke hete periodes. Dat kan slecht zijn voor het zuurstofgehalte en waterleven."