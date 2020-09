Activisten vrijgelaten die 'roofkunst' wilden weghalen uit Afrika Museum

De vijf activisten die vorige week uit het Afrika Museum in Berg en Dal een Afrikaans beeld wilden weghalen, zijn weer op vrije voeten.

De vijf wandelden donderdag het museum binnen met het plan om een beeld uit hun land Congo mee te nemen. Volgens hen gaat het om roofkunst. Ze werden buiten het museum met het beeld aangehouden.

'We komen terug'

De activisten zijn niet van plan het bij deze poging te laten. "We moeten nu het land uit, maar er zijn hier twee of drie musea met Afrikaanse kunst dus we komen terug", zegt Mwazulu Diyabanza tegen Omroep Gelderland. "We willen ons erfgoed terug. Het is met geweld van ons gestolen en nu willen we het mee naar huis nemen."

Voor directeur Stijn Schoonderwoerd van het Afrika Museum is het niet de eerste keer dat kunst wordt teruggevraagd. "Maar we hebben het nog niet eerder meegemaakt met stelen en zo'n mediacircus."

Het museum heeft enkele jaren geleden een hoofd teruggegeven aan de Maori in Nieuw-Zeeland. Dat ging volgens Schoonderwoerd via een organisatie. "Dat is de normale weg. Of via een overheid, maar wij hebben op dit moment geen enkele claim liggen van de overheden van Congo, Angola of andere Afrikaanse landen."

Diyabanza ziet dat anders: "Het is niet aan de musea en overheden van Europa om te beslissen wanneer en hoe iets wordt teruggegeven. Dat is aan ons."

Het beeldje bleef tijdens de actie onbeschadigd. De komende week wordt het teruggeplaatst in het Afrika Museum.