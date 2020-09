Megaovername in chipsector: Nvidia koopt Arm voor 34 miljard euro

Het Amerikaanse bedrijf Nvidia, producent van grafische kaarten, gaat chipontwerper Arm overnemen voor omgerekend maximaal 34 miljard euro. Het is een van de grootste overnames ooit in de chipsector.

Met de technologie van Arm wil Nvidia zijn systemen voor kunstmatige intelligentie verbeteren, waardoor het beter hoopt te kunnen concurreren. De chips van Arm worden gebruikt in bijvoorbeeld smartphones en slimme huishoudelijke apparatuur.

Het bedrijf produceert die chips niet zelf, maar maakt de blauwdrukken die door fabrikanten in licentie worden gebruikt. In producten van onder meer Apple en Samsung zitten chips die gemaakt zijn met behulp van Arm-blauwdrukken.

Nvidia neemt Arm over van het Japanse moederbedrijf SoftBank, dat in 2016 nog 27 miljard euro betaalde voor de Britse chipontwerper. De deal moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten in onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Europese Unie.