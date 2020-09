Woning met kinderen beschoten in Den Bosch, man (31) aangehouden

In Den Bosch is vannacht een appartement meerdere keren beschoten. Niemand raakte gewond. Een 31-jarige man uit Ammerzoden is aangehouden.

Het appartement, op drie hoog aan de Hadewychstraat, werd rond 22.45 uur onder vuur genomen. Behalve de bewoner waren twee kinderen aanwezig. De politie houdt rekening met een langlopend conflict in de relationele sfeer.

In het raam en het kozijn van de beschoten woning zijn vier kogelinslagen te zien. Op straat werden kogelhulzen gevonden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze flink geschrokken zijn. "Ik dacht meteen: dit is geen vuurwerk, dit zijn schoten", aluds een buurman.

De verdachte werd vanochtend in Den Haag aangehouden door een arrestatieteam. Hij zit nog vast. De politie doet verder onderzoek.