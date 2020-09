Orkaannamen raken op: Sally 18de storm van het seizoen

De kans is groot dat er dit jaar te weinig orkaannamen beschikbaar zijn: tropische storm Sally is de achttiende storm die dit jaar een naam krijgt, en daarmee zijn er nog maar drie namen over: Teddy, Vicky en Wilfred. Het seizoen loopt nog tot 30 november.

Sally staat op het punt in de Golf van Mexico uit te groeien tot een orkaan van de eerste categorie. Het front stevent af op de Amerikaanse Golfkust, nog geen maand nadat orkaan Laura daar schade had aangericht. In het gebied is de noodtoestand uitgeroepen.

In de buurt van Bermuda kan tropische storm Paulette ook nog uitgroeien tot een orkaan. Een andere tropische storm, Rene, is net afgezwakt tot een depressie.

Griekse letters

Het Amerikaanse weerbureau NOAA voorspelde al dat het een onstuimig seizoen zou worden, met naar verwachting tussen de 19 en 25 stormen en tussen de zeven en elf orkanen. Dat komt in de buurt van 2005, toen er 27 stormen en 14 orkanen waren, beide een record.

Als er ook na Teddy, Vicky en Wilfred nog namen nodig zijn, stappen meteorologen net als in 2005 over op letters van het Griekse alfabet, te beginnen met Alpha, Beta en Gamma.

In principe worden stormnamen om de zes jaar hergebruikt voor nieuwe stormen, tenzij de impact van een orkaan bijzonder groot is. In dat geval wordt de naam vervangen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2005 na de orkaan Katrina, die New Orleans zwaar trof; die naam werd ingeruild voor Katia.