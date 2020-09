Britse ontwerper Conran overleden: 'van radicale invloed op hoe we wonen'

"Habitat heeft met IKEA een enorme verandering teweeggebracht in het Nederlandse interieur", zei Jan des Bouvrie in 1999. "Habitat bracht grote eenvoud, goede kleuren." Volgens hem zorgde IKEA voor betaalbare meubels voor starters en was Habitat "een stapje hoger". "Die zorgde dat de smaak werd ontwikkeld."

Hoewel er tientallen Habitat-winkels in Groot-Brittannië kwamen en ook vestigingen in Frankrijk, de VS en Japan, sloeg het concept in Nederland niet aan. Hier hield het bedrijf het slechts een jaar of tien vol en in 1999 sloten de deuren. Probleem leek vooral te zijn dat de producten die Habitat bood voor de zuinige Nederlanders niet voldoende verschilden van de goedkopere versies van HEMA of IKEA.

Op dat moment had Conran het bedrijf al verlaten en zich op andere projecten gestort, zoals het Design Museum in Londen en gerenommeerde restaurants in Londen, Parijs en Tokio, vaak in samenwerking met zijn vijf kinderen. "Ik begrijp dat ik geluk heb gehad. Alles wat ik ooit deed in het leven, heb ik gedaan omdat ik er blij van werd."