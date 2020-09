Groepsverkrachting leidt tot vrouwenprotest in Pakistan

Schuld bij slachtoffer

De hoogste politieman die op de zaak werd gezet, legde de schuld bij het slachtoffer. Hij zei dat ze een andere, drukkere weg had moeten nemen, niet 's avonds had moeten reizen en er op had moeten letten dat ze genoeg benzine had. Ook zei hij dat hij de indruk had dat de vrouw dacht dat Pakistan net zo veilig was voor vrouwen als Frankrijk, het land waar ze vandaan zou komen.

De verontwaardiging over deze uitspraken leidde tot protesten. Vrouwen kwamen bijeen met Franse vlaggen en borden met teksten als "hang de verkrachters op" en "verbreek de stilte, stop het geweld".

Vanavond maakte de politie bekend dat de politie met dna-materiaal de daders heeft geïdentificeerd en hen spoedig hoopt te arresteren. Maar de demonstrerende vrouwen nemen daarmee geen genoegen, en roepen ook om het ontslag van de politiechef.