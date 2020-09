Lek op gestrande olietanker Sri Lanka gedicht

Het lek van de olietanker die voor de kust van Sri Lanka is gestrand, is gedicht. Op de New Diamond brak deze week voor de tweede keer brand uit. Gevreesd werd voor grote milieuschade als de brandstof in zee zou belanden.

Volgens de Sri Lankaanse marine is het duikers gelukt om het brandstoflek te dichten. Er zou geen ruwe olie in de zee terecht zijn gekomen; wel is er diesel gelekt. Dat heeft geleid tot een dieselspoor van 2 kilometer in de Indische Oceaan.

Een Nederlands bergingsbedrijf heeft geholpen bij de operatie. Volgens het bedrijf zijn de tanks met olie intact gebleven en wordt er gekeken wat er met de tanker moet gebeuren.

Het is niet duidelijk of het gevaar voor het milieu nu definitief geweken is. Voor de zekerheid blijven de Sri Lankaanse marine, de Indiaanse kustwacht en andere boten die betrokken waren bij het blussen, voorlopig in de buurt van het schip.

Tot twee keer toe brand

Ruim een week geleden brak brand uit op de New Diamond. Die leek geblust, tot er dinsdag opnieuw vlammen uit de tanker kwamen. Een dag later was ook die brand geblust.

De eerste keer ging het mist toen er in de machinekamer brand ontstond. Een bemanningslid kwam daarbij om het leven, een ander raakte gewond. De rest van de bemanning kon ongeschonden van boord komen. Een paar dagen later laaide het vuur door de hoge temperaturen en de harde wind opnieuw op.

Bij die branden barstten ook een aantal tanks met olie, waardoor een nog onbekende hoeveelheid brandstof in zee terecht kwam.

De New Diamond voer onder Panamese vlag en heeft zo'n 2 miljoen vaten olie aan boord. Het schip bevindt zich op 83 kilometer uit de kust van Sri Lanka.