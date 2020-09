600 barbies te kijk in museum Almelo: 'Het is geen dom blondje'

Het wordt de grootste barbie-expositie tot nu toe in Nederland. Vanaf vandaag exposeert het Stadsmuseum Almelo meer dan 600 plastic barbiepoppen. De eerste stamt uit 1959, de laatste van zeer recente datum.

"Het is geen dom blondje", zegt directeur Sigrid Ivo van het Stadsmuseum bij RTV Oost. "Barbie is echt een geëmancipeerde vrouw. Ze heeft al honderden beroepen gehad. Ze was in 1965 als astronaut al naar de maan geweest, voordat Neil Amstrong naar de maan ging."

De 600 poppen in Almelo komen uit de collectie van Bettina Dorfmann. Zij heeft in haar huis in de Duitse stad Düsseldorf pakweg 18.000 barbies staan - volgens Guinness World Records de grootste verzameling barbies ter wereld.

Veel klittenband

Het is geen toeval dat de poppen juist naar Almelo zijn gehaald. Ivo wijst erop dat de Twentse stad van oudsher een textielstad is. "Barbie staat bekend om haar verschillende kledingstukken. Avondjurken, mantelpakjes, badpakken. De pop is altijd met de mode meegegaan", benadrukt Ivo.

Het was ook die modieuze stijl die haar als jong meisje fascineerde aan de pop. "Mijn vader ging wel eens op reis naar Amerika. En dan nam hij een barbie voor me mee. Toen waren de kleren nog heel fijn, met kleine knoopjes en andere details. Tegenwoordig zijn de kleren gemaakt voor jonge kinderen, veel klittenband dus."

Juist de historische ontwikkeling van de pop staat centraal in het Stadsmuseum. "In de jaren 60 was er al een gekleurde barbie", aldus Ivo. "Sinds 2016 is er ook een vollere barbie. Een lange barbie. En een korte barbie." Nog sterker: wie goed oplet, ziet tussen de verscheidenheid aan barbies op de expositie ook nog een pop met een prothese.

De tentoonstelling loopt tot en met 31 januari 2021.