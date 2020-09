Omstreden Afspraakloket lekte persoonsgegevens

Verantwoording

Voor dit verhaal logde de NOS in op de database achter Afspraakloket.nl, met behulp van het gelekte wachtwoord. Dat deden we om de impact van het probleem te onderzoeken. Daarbij hebben we onder meer gekeken hoeveel mensen in de database van de site stonden, specifiek ook met een BSN-nummer of e-mailadres. Het bekijken van persoonsgegevens hebben we zoveel mogelijk achterwege gelaten, maar kon niet altijd worden vermeden.

Ook hebben we ingelogd op een mailbox waarvan Afspraakloket.nl het wachtwoord lekte, om te onderzoeken of daar persoonsgegevens in stonden. Dat bleek niet zo, op een klein aantal e-mailadressen na.