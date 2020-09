Rechter keurt herstructureringsplan HEMA goed

De schuldsanering van HEMA waardoor de onderneming in handen komt van een groep obligatiehouders is goedgekeurd door de rechter. Half juni kondigde HEMA de plannen aan. Marcel Boekhoorn is de keten na deze uitspraak definitief kwijt.

De grote obligatieschuld van HEMA, die oorspronkelijk 750 miljoen bedroeg, wordt meer dan gehalveerd tot 300 miljoen, meldt Hema in een persbericht. Ook wordt er 42 miljoen extra geleend, zodat er voorlopig voldoende geld in kas is.

Het was al bekend dat de nieuwe eigenaren van plan zijn om HEMA zo snel mogelijk van de hand te doen. Samen met de keten zoeken ze naar een koper met een lange termijn-doelstelling.

Naar verwachting zal dit proces voor het einde van het jaar zijn afgerond.