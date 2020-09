Directeur mijnbedrijf weg na verwoesting Aboriginalgrot

Een directeur en twee topfunctionarissen van mijnbedrijf Rio Tinto stappen op vanwege ophef over de verwoesting van enkele grotten in Australië. Het Brits-Australische bedrijf verwoestte die voor Aboriginals heilige grotten op zoek naar delfstoffen.

De grotten van de Juukan-kloof werden al 46.000 jaar gebruikt door de inheemse bewoners van Australië en stonden symbool voor hun verbinding met het land en hun voorvaderen. Bovendien waren ze een archeologische vindplaats van prehistorisch gereedschap.

Om ijzererts in het gebied te ontginnen, blies Rio Tinto in mei de grotten op. Op verbijsterde reacties van Aboriginalgroepen zei het bedrijf dat er een vergunning voor was verkregen.

Bonus ingetrokken

Na aanhoudende protesten van gekwetste Aboriginals bood Rio Tinto excuses aan en werd besloten de miljoenenbonus van directeur Jean-Sébastien Jacques en de twee andere verantwoordelijken in te trekken. Omdat belangrijke aandeelhouders dat niet voldoende vonden, hebben de drie nu hun vertrek aangekondigd.

Daarnaast is Australië een onderzoek begonnen hoe een vergunning kon worden afgegeven en hoe dit soort erfgoedplaatsen beter beschermd kunnen worden.