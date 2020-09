Man rijdt met busje in op politieauto in Amsterdam, agent gewond

In Amsterdam is op het Muntplein een busje meerdere keren ingereden op een politieauto waar agenten in zaten. Op de vlucht reed de verdachte zich vast op de Vijzelstraat; daar had de politie met twee motoren een wegblokkade opgeworpen. Ook de motoren werden geraakt, maar daar zaten geen agenten op.

Een van de agenten in de aangereden politieauto is gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

De ravage was groot in de Amsterdamse binnenstad: