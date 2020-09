Afspraak over 100 migranten uit Moria leidt tot heftige politieke discussie

GroenLinks, Denk, SP en PvdA noemden dit een sigaar uit eigen doos en "koehandel". Zij vinden dat de uitzonderlijke situatie van de branden in de opvang op Moria zou moeten leiden tot de acute opvang van extra asielzoekers. "We hebben het niet eens over een dak boven hun hoofd wat die mensen kwijt zijn, maar over een tent", zei PvdA-Kamerlid Kuiken.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zeiden in het Kamerdebat dat zij ook graag meer hadden gewild, maar dat dat politiek niet haalbaar was. "Denkt u dat dat onze inzet niet was?" zei ChristenUnie-Kamerlid Voordewind tegen de kritische oppositie. "Maar in een politieke coalitie moet je geven en nemen."

Onbespreekbaar

Ook D66 had liever meer gewild. "Dit is een klein stapje", zei Kamerlid De Groot. "Ik ben hier ook niet helemaal blij mee". Maar de opvang van kinderen was eerst onbespreekbaar, en gaat nu toch gebeuren, zegt de partij.

De VVD is tevreden over de afspraak. Er komen niet meer vluchtelingen naar Nederland dan al was afgesproken. En daarnaast wordt de asielprocedure aangescherpt en kunnen statushouders die strafbare feiten plegen eerder worden uitgezet.

Maar ook de VVD kon op kritiek rekenen. De PVV vindt dat de hele situatie aantoont dat de zogenoemde 'Turkije-deal' niet werkt. Ook vindt de partij dat brandstichting door asielzoekers nu beloond wordt.

De regeringspartijen blijven erbij dat hun afspraak in ieder geval leidt tot de directe opvang van slachtoffers van de branden in Moria.

Beschamend

Vluchtelingenorganisaties die al langer de noodklok luiden over de omstandigheden in het kamp in Moria, noemen de afspraak van de regeringspartijen "beschamend". De afspraak betekent dat er honderd andere vluchtelingen minder naar Nederland kunnen komen, zegt directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen.

Asieladvocaat Wil Eikelboom noemt de afspraak een lege huls, omdat het aantal wordt afgetrokken van de 500 vluchtelingen die Nederland al zou opvangen. "En het is niet gezegd dat deze honderd ook daadwerkelijk mogen blijven".

Voor de honderd kinderen en gezinsleden die mogelijk naar Nederland komen is de situatie nog niet duidelijk. Eerst moet de Griekse overheid een officieel verzoek doen en vervolgens moeten nog vijftig kinderen worden geselecteerd die naar de Nederlandse opvang in Griekenland mogen en volgt een screening. Pas daarna kan de reis naar Nederland beginnen.