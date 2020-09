NVWA waarschuwt: gooi ongevraagd toegezonden Aziatisch zaad weg

Voedselwaakhonden in België en Nederland waarschuwen voor pakketjes zaad die ongevraagd worden toegestuurd vanaf adressen in China en andere Aziatische landen. Wie zo'n pakket krijgt, wordt dringend verzocht om de inhoud weg te gooien en niet in de grond te stoppen.

De kans bestaat namelijk dat er op deze manier plantenziekten in omloop worden gebracht. Een andere gevaar is dat de buitenlandse, niet gecontroleerde zaden planten voorbrengen die gekenmerkt kunnen worden als invasieve plantensoorten die de bestaande flora kunnen verwoesten.

Ongevraagd zaad

In verschillende Europese landen, zoals België en Duitsland, maar ook in de Verenigde Staten en Canada zijn gevallen bekend van ongevraagd toegestuurd zaad. In Nederland heeft nog niemand zich gemeld.

Het is onduidelijk waarom de zaden worden verstuurd, terwijl er niets is besteld. Volgens de NVWA komen ze van buitenlandse webshops. Samen met de douane voert de autoriteit controles uit op Schiphol, maar tot dusverre is geen invasief of ziekteverwekkend zaad gevonden.

Het Belgische FAVV, vergelijkbaar met de NVWA, raadt mensen aan om ontvangen pakketjes in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te gooien. De FAVV vraagt mensen wel om eerst een foto te maken van de verpakking en die op te sturen. ook de NVWA vraagt mensen om een ongewenste zending te melden.