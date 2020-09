Marine onderschept drugs en aapje in Caribisch gebied

Koninklijke Marine Gebruiker geverifieerd door Twitter @kon_marine

Ruim 455 kilogram cocaïne onderschept door https://t.co/JJ5CCX3Kc5 Groningen in het Caribisch gebied. De go‐fast met de drugs en een aapje aan boord is ten westen van Aruba tot stoppen gedwongen. Het aapje is in goede handen. #drugs #caribischgebied #aapje