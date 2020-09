In de VS verbrandde dit jaar al een gebied zo groot als half Nederland

Landelijk gezien lijkt het aantal natuurbranden in de VS dus niet extreem. In verschillende staten in het westen zie je wel opvallende cijfers. In Californië zijn bijvoorbeeld dit jaar al meer dan 5900 branden geweest in regionale natuurgebieden. Het gemiddelde in de vijf jaar daarvoor was 4100.

En vooral het gebied dat is getroffen door de bosbranden is veel groter dan normaal. Er is tot nu toe zo'n 4300 vierkante kilometer verbrand in de periode tot september. In de voorgaande vijf jaren was dat gemiddeld 1837. In een heel jaar welteverstaan.

Als je ook de branden in nationale parken meerekent, die door een federaal agentschap worden bijgehouden, is er dit jaar in Californië 6700 vierkante kilometer door de branden getroffen.

Daarbij komt dat er in de top vijf van grootste bosbranden ooit in Californië drie branden van dit jaar staan.