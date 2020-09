Giftige cobra bij sportschool Amersfoort: 'Ik dacht aan een geintje'

Medewerkers van een sportschool in Amersfoort zijn zich gisteren rot geschrokken. Achter het gebouw lag een giftige cobra van zo'n tweeënhalve meter lang.

"We hebben hem in een bak gedaan zodat hij niet kon ontsnappen. Vervolgens hebben we Reptielenopvang Zwanenburg ingeschakeld", zegt een woordvoerder van de Dierenambulance tegen RTV Utrecht.

Mogelijk is de slang bij iemand uit een terrarium ontsnapt. Het kan ook zijn dat de cobra is gedumpt. "Dat zou ernstig zijn, want het gaat om een giftig dier. Daarom hebben we ook contact gelegd met de politie."