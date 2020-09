Kopzorgen ECB over coronacrisis, inflatie en de euro

De coronacrisis heeft een economische ravage in de eurolanden veroorzaakt. Zo'n 1000 miljard euro aan economische productie is verloren gegaan. Overheden hebben voor honderden miljarden aan steunmaatregelen opgetuigd. En tot overmaat van ramp dalen de inflatie en de consumentenprijzen, een symptoom van een hele zwakke economie.

Een hoop zorgen voor de Europese Centrale Bank (ECB) dus. Het bestuur vergadert vandaag over hoe de coronacrisis verder aangepakt moet worden.

De ECB sprong bij het begin van de coronacrisis in maart ongekend snel en stevig in de bres met een opkoopprogramma. De ECB kocht voor 1350 miljard euro aan staatsschulden op. Het verder overeind helpen van alles en iedereen is lastig. Het helpt niet dat de rente al op nul staat en er net een gigantisch schuldenopkoopprogramma van 2500 miljard euro voor de vorige crisis geweest is.

Deflatiespook

Door de coronacrisis wordt minder gebouwd, geproduceerd, geleverd en gekocht. De coronacrisis is ten diepste een vraagcrisis. Er is geen schaarste of tekort aan goederen en diensten, het is geen oliecrisis of ramp, maar mensen kopen minder. Niet omdat er geen inkomen is, maar mensen kunnen, durven en willen het niet. Ook de onzekerheid over baan en inkomen maakt mensen voorzichtig en spaarzaam.

Dat alles drukt de prijzen van goederen en diensten en daarmee ook de omzet en verdiensten van bedrijven. Inflatie slaat om in deflatie, precies wat de ECB helemaal niet wil. De inflatie in de eurozone bedroeg in augustus min 0,2 procent. Lagere prijzen klinkt misschien fijn en voordelig maar is eigenlijk een symptoom van een niet goed draaiende economie.

De belangrijkste doelstelling van de ECB is namelijk het bewaken van de inflatie, de consumentenprijzen. Idealiter dient de inflatie in een gezond draaiende economie te liggen tussen de 1,5 en 2 procent, maar het lukt de ECB al jaren niet dat voor elkaar te krijgen. En nu kijkt de centrale bank toch weer in de ogen van het deflatiespook: dalende consumentenprijzen.

De inflatie in de eurozone kent sinds 1997 pieken en dalen. Deflatie is niet uniek, in april 2016, januari 2015 en juli 2009 daalden de consumentenprijzen ook, maar altijd van korte duur.