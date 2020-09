D66 en GroenLinks willen dat Kamer bewindslieden in spé aan de tand kan voelen

"Het huidige formatieproces is nog altijd zeer gesloten en omgeven door eigenzinnigheid. Dat past niet bij de tijdgeest", vinden GroenLinks en D66.

Van Meenen benadrukt dat het niet de bedoeling is om het mandaat om kandidaten te benoemen bij de Kamer te leggen. "Maar we moeten wel afscheid nemen van het idee dat we pas weten wie ministers zijn als ze bij de koning staan."

Spreektijden

Wat de bedenkers betreft gaat het plan al bij de formatie na de verkiezingen volgend jaar in werking. Eerdere plannen voor meer inspraak van de Kamer in de formatie konden tot nu toe nooit op een meerderheid in het parlement rekenen. Het is nog onduidelijk hoe de Kamer tegen dit voorstel aankijkt, alleen de PVV liet de NOS weten het plan te steunen.

Zelf komt die partij vandaag met een voorstel om de spreektijden van bewindspersonen in debatten te beperken. Spreektijden voor Kamerleden zijn volgens de PVV al erg aan maxima gebonden.