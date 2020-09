Drugsvangsten in Rotterdamse haven en Hilversum

De douane heeft in de Rotterdamse haven een partij van 600 kilo cocaïne gevonden in een container met sportschoenen. De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Tussen de schoenen waren 18 balen met 600 pakketten cocaïne verstopt.

De container was onderweg naar een bedrijf in Zwitserland, dat niets met de smokkel te maken lijkt te hebben. De drugs zijn vernietigd. Of de politie verdachten op het oog heeft, is onduidelijk.

Hennep en hasj in Hilversum

Ook in een pand in Hilversum werd vandaag voor honderden kilo's aan drugs gevonden, maar dan gedroogde henneptoppen en hasj.

De politie kwam de softdrugs op het spoor dankzij een snelheidsovertreding. Een auto met twee inzittenden werd aan de kant gezet. Tijdens de controle zagen de agenten dat een van de twee een bruine plak onder de auto gooide. Dat bleek zo'n 100 gram hasj te zijn.

De politie doorzocht daarop het pand in Hilversum vanwaar de verdachten eerder waren vertrokken. Daar vonden de agenten in een opslagkamer 485 kilo gedroogde henneptoppen en hasj.

In totaal zijn er drie mensen opgepakt in Hilversum, de twee inzittenden van de auto en een derde persoon die in het pand was. Het gaat om twee mannen uit Utrecht en een man uit Made.