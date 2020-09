125.000 euro boete voor NAM wegens lekken schadelijke stoffen

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) twee boetes opgelegd van in totaal 125.000 euro. Volgens het OM is de NAM tekortgeschoten in het voorkomen van het lekken van schadelijke stoffen.

In Collendoornerveen, in Overijssel, lekte begin 2019 ruim een kubieke meter ontzwavelingsvloeistof in een sloot naast een NAM-locatie. Een paar maanden later was er ook bij een NAM-locatie in Delfzijl een lekkage; toen kwam dertig kubieke meter aardgascondensaat in een kanaal. Dat leidde bij een aantal inwoners van het nabijgelegen Farmsum tot gezondheidsklachten als hoofdpijn, prikkende ogen en misselijkheid.

Het OM stelt dat de NAM onvoldoende maatregelen had genomen om lekkages te voorkomen. Inmiddels is dat wel gebeurd. Ook heeft de NAM alle schadekosten betaald, meer dan 1,3 miljoen euro. Ter compensatie gaat de NAM ook voor 75.000 euro investeren in de verbouwing van het dorpshuis van Farmsum.