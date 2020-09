Ministerie erkent: mail over corona-app had niet zo gemoeten

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) erkent dat de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) het verzoek heeft gekregen om aan medewerkers te vragen de corona-app te downloaden. Dat is tegen de afspraken die minister De Jonge met de Tweede Kamer heeft gemaakt. Ook andere beroepsgroepen hebben de oproep gekregen. Dat had niet gemoeten, zegt een woordvoerder na berichtgeving in de NRC.

Minister De Jonge (CDA) schreef in juli aan de Tweede Kamer dat mensen nooit, direct of indirect, mogen worden gedwongen om de CoronaMelder te gebruiken. Maar in een mail aan de NLVVM staat de zin: "Ik zou jullie willen vragen of jullie ons willen helpen om de corona-app onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld als een van de coronamaatregelen die jullie vanuit de vereniging treffen om zo 'veilig' mogelijk te werken en om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen."

'Niet goed gegaan'

Een woordvoerder van De Jonge laat weten dat dit niet goed is gegaan. Er had in de mail vermeld moeten worden dat het downloaden van de app vrijwillig is. "Dat hebben we inmiddels rechtgezet". Hij zegt dat niemand, "niet de overheid, niet werkgevers", mensen kan verplichten om de app te gebruiken.

De corona-app is nog niet landelijk ingevoerd. De wet die dat mogelijk moet maken, ligt nu in de Eerste Kamer. In de mail schrijft het ministerie dat rond de landelijke introductie een publiekscampagne begint, die ertoe moet leiden dat zoveel mogelijk Nederlanders de app downloaden. Het verzoek aan de werkgevers is daar een aanvulling op.

'Geen dwang of drang'

Verschillende Kamerleden nemen de kwestie hoog op. Kees Verhoeven van regeringspartij D66 vindt dat dit onmiddellijk moet stoppen. "Er mag geen (indirecte dwang of druk zijn om de app te gebruiken." Hij vindt het een slechte zaak dat de mail "tegen de kraakheldere afspraken met de Tweede Kamer in" is verstuurd.

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie wil opheldering van het ministerie. "Dit was een van de kernpunten in het debat over de corona-app. Geen dwang, maar ook geen drang door bijvoorbeeld je werkgever om de app te installeren."

De corona-app, die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is, is van het begin af aan omstreden geweest. Niet iedereen vertrouwt erop dat de gegevens van gebruikers veilig zijn.