Tweede dode butskop met verwondingen aangespoeld in Zeeland

In het water bij Borssele is een dode butskop gevonden. Het gaat om de tweede in korte tijd, want eergisteren werd bij Terneuzen al een butskop dood aangetroffen.

Een butskop is een grote dolfijnsoort die normaal gesproken niet in de Noordzee voorkomt. Volgens Stichting SOS Dolfijn zijn de overlevingskansen van deze dieren in Nederlandse wateren erg klein. Er is te weinig geschikt voedsel voor deze spitssnuitdolfijnsoort.

Verwondingen

Het eerste dier werd maandag met verwondingen op het strand gevonden. Onderzoekers denken dat ze is overvaren door een schip.

Ook het tweede dier is gewond aangespoeld. In eerste instantie werd gedacht dat het om een kalf van het eerstgevonden beest ging, maar de onderzoekers weten dit niet zeker meer, meldt Omroep Zeeland. Het tweede dier heeft een grote snee in de zij en mist de staart.

De butskop wordt overgebracht naar de Universiteit van Utrecht. Daar wordt onderzoek gedaan naar de dood van de beide dieren. Een onderzoeker van de universiteit noemt het zorgwekkend dat deze soort zich de laatste weken laat zien in de Noordzee en pleit voor internationaal onderzoek naar de reden hiervoor, schrijft de omroep.

Oceanen

Butskoppen leven normaal in oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden twee butskoppen verdwaald aangetroffen in de Oosterschelde. Het gaat waarschijnlijk om dezelfde dieren.