Honderden banen weg bij verzekeringsbedrijf Vivat

Bij het moederbedrijf van Zwitserleven en verzekeraar Reaal kunnen werknemers de komende jaren worden ontslagen vanwege een reorganisatie. Moederbedrijf Vivat wil dertig procent op de kosten besparen en daarom worden de komende drie jaar 400 tot 500 banen geschrapt.

Er zijn nu 2200 banen bij het bedrijf. De nieuwe eigenaar van het concern waarschuwde al dat er banen op de tocht staan.

Vivat werd eerder dit jaar overgenomen door Athora. De verzekeringstak werd doorverkocht aan de NN Group, het bedrijf achter Nationale Nederlanden. 575 banen gaan over naar de NN Group, maar mede door die samenvoeging vervallen er ook arbeidsplaatsen.

"Het wordt een heel ander bedrijf", zegt Bart Jochems van vakbond De Unie. "Het komt niet onverwacht, maar het is ingrijpend voor iedereen die het treft. Het is nog onduidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er precies zullen vallen. Daar willen we meer over weten. Gelukkig ligt er een goed sociaal plan."

Staatsbedrijf

Het bedrijf overlegt de komende weken met de ondernemingsraad over het plan. Later dit jaar wil het bedrijf met de reorganisatie beginnen.

Vivat was in 2015 nog in handen van de Nederlandse Staat. Die verkocht het bedrijf aan het Chinese Anbang, maar vanwege een corruptieonderzoek kwam dat bedrijf in problemen en zocht het een koper voor het Nederlandse onderdeel.