Prinsjesdagstukken op straat: koopkracht groeit voor meeste mensen

Het kabinet verwacht voor volgend jaar vooralsnog een economische groei van 3,5 procent. De werkloosheid loopt verder op, maar gemiddeld stijgt de koopkracht van Nederlanders met 0,8 procent. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de belangrijkste Prinsjesdag-stukken. Ingewijden zeggen dat de percentages nog enigszins kunnen afwijken op Prinsjesdag.

De vraag is wat de cijfers precies waard zijn. Door de coronacrisis is de nabije toekomst erg onzeker. Als er een tweede golf komt, kan de economie in veel slechter weer terechtkomen dan waar nu vanuit wordt gegaan. Volgens de bronnen is vooral bepalend of mensen hun baan kunnen houden. In de huidige verwachtingen stijgt de werkloosheid naar 545.000 mensen.

Vooral voor werkenden ligt een koopkrachtstijging in het verschiet; zij gaan er ongeveer 1,2 procent op vooruit. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden krijgen er, als alles goed gaat, respectievelijk 0,5 en 0,4 procent bij.

Tekentafel

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zijn het cijfers van de tekentafel. Gemiddelden, maar ze zeggen niets over de werkelijkheid bij mensen thuis. "Uit de werkloosheidcijfers kan je aflezen dat de steunpakketten van het kabinet veel extra werkloosheid nog weten te voorkomen, maar ook daar is er grote onzekerheid of dat blijft werken."

Fresen: "Het is dus een beetje zoals met cijfers die je vroeger soms op school hoorde. De leraar zei dan: ik vertel ze, maar je mag ze ook snel weer vergeten."