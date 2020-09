Weekcijfers corona: aantal positieve tests stijgt weer, opnames en doden dalen

De verschillen tussen gemeenten blijven groot. In de afgelopen week waren de meeste gevallen per 10.000 inwoners in Ouder-Amstel, Delft en Amsterdam.

Daarbij moet worden aangetekend dat Ouder-Amstel relatief weinig inwoners heeft, en een uitbraak daardoor sneller opvalt. Het gaat daarbij om 13 positieve tests per 10.000 inwoners. Zowel in Delft als in Amsterdam gaat het om circa 11 positieve tests per 10.000 inwoners.

Amsterdam is in absolute aantallen nog steeds de onbetwiste coronahoofdstad, met 963 positieve tests. Vorige week waren dat er nog 558. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam en Den Haag, met 575 en 574 positieve tests. Dat waren er vorige week nog respectievelijk 374 en 331.

Buitenland

Het aantal besmette personen dat in het buitenland is geweest is minder dan de afgelopen weken. Vorige week ging het om 821 mensen, deze week om 671. Dat is 12 procent van alle positief geteste mensen.