Teleurstelling en opluchting over besluit Gouden Koets

'Stap voorwaarts'

Het is onduidelijk of de koets na 2021 nog officieel zal worden gebruikt. Maar als het aan Nugah Shrestha ligt, blijft de koets in het museum staan. "Ik ben verbaasd dat het zo snel gelukt lijkt", zegt Shrestha, mede-initiatiefnemer van een petitie om de koets in een slavernijmuseum te krijgen. De petitie is inmiddels 7802 keer ondertekend.

"Ik denk dat dit besluit een goede stap voorwaarts is, maar het is nog niet permanent. Het toont dat het Koningshuis hiermee bezig is en luistert naar geluiden uit de samenleving", zo verwijst Shrestha naar de anti-racismedemonstraties in binnen- en buitenland' .

'Jammer'

Koningshuisfan Oscar Meijer vindt het juist jammer dat de grote Gouden Koets voorlopig niet meer rijdt. Op Prinsjesdag staat hij vaak als een van de eersten langs de route die het koninklijk echtpaar aflegt. "Dit was te verwachten en we moeten ons erbij neerleggen. Door de hele discussie was het onmogelijk geworden om de koets nog te gebruiken."

Die discussie gaat over het eerder genoemde zijpaneel op het vergulde rijtuig. Daarop is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen.