Defensie betaalt tonnen aan nabestaande vergissingsaanval Irak

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bijleveld dat de vergoeding vrijwillig, uit humanitaire overwegingen wordt uitgekeerd en dat de Nederlandse Staat geen aansprakelijkheid erkent. Over de hoogte van de vergoeding doen beide partijen geen mededelingen, maar naar verluidt gaat het om iets minder dan een miljoen euro.

Onrechtmatige daad

Aanvankelijk eiste Razzo, die voor een telecombedrijf werkte, twee miljoen dollar als vergoeding voor de schade. Zijn advocaat, Liesbeth Zegveld, noemde het bombardement een "internationale onrechtmatige daad", omdat de inlichtingen over het doel beperkt en tegenstrijdig waren.

In haar brief schrijft de minister nogmaals dat ze het daar niet mee eens is. "Er is geen sprake van onrechtmatig geweldsgebruik". Met de vergoeding wil ze "namens het kabinet de heer Razzo tegemoetkomen vanwege het enorme menselijke leed dat hem is overkomen en de materiële schade die hij heeft geleden." Razzo kreeg bij de aanval een granaatscherf in zijn rug en kan naar eigen zeggen niet meer werken.