Hoteleigenaar over oranje reisadvies Griekse eilanden: 'Belachelijk en paniekzaaierij'

Hoteleigenaar Giessen begrijpt er niets van: "We zijn hier in Griekenland drie maanden in lockdown geweest en er was geen enkele besmetting op dit eiland."

Ook correspondent Conny Keessen benadrukt dat de verschillen per eiland groot zijn. "Niet overal nemen de besmettingen toe. Op eilanden waar veel jongeren komen, zoals Chersonissos, gaat het inderdaad niet goed. Maar dat geldt zeker niet voor alle eilanden", aldus Keessen. In totaal zijn er zo'n 220 Griekse eilanden bewoond.

De Griekse overheid heeft nog niet gereageerd op het reisadvies van de Nederlandse overheid: "We verwachten later vandaag wel een reactie van het ministerie van toerisme", weet Keessen. Maar daar is Oona Giesen niet mee geholpen. "Er is nu paniek gezaaid en dus is het gebeurd."

Hotelhouder Oona Giesen: