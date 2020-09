Veiligheidsrisico bij FvD-bijeenkomst; Baudet weg 'en keert niet meer terug'

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie is vanavond voortijdig vertrokken een partijbijeenkomst in Arnhem. Hij is weggeleid en het is onduidelijk of hij vanavond nog terugkeert.

Tweede Kamerlid Hiddema, die met Baudet vertrok, keerde na enige tijd terug en zei dat het publiek binnen moet blijven, waarna hij opnieuw weg werd geleid. Volgens Hiddema keert Baudet niet meer terug, maar andere woordvoerder zeiden dat dat nog bekeken wordt. Inmiddels mag het publiek de zaal wel verlaten.

De politie spreekt van een "verdachte situatie". Boven het gebouw cirkelt een politiehelikopter.

Volgens Hiddema zijn er bedreigingen van meerdere mensen binnengekomen: