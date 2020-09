Zorgen over hoge huren; 'Slokt groot deel inkomen op'

We zijn een steeds groter deel van ons inkomen kwijt aan woonlasten. Vooral huurders lijken dit het meest te merken. Het CBS meldde vandaag dat huren in juli gemiddeld 2,9 procent stegen. Er zijn inmiddels grote zorgen dat mensen te veel huur betalen. Maar hoeveel meer geven we nu uit aan onze woonlasten?

De woningmarkt is de afgelopen decennia flink veranderd. Matthijs Korevaar doet voor de Erasmus Universiteit al jaren onderzoek naar woonlasten. "In 1911 waren Amsterdammers gemiddeld 16,2 procent van hun inkomen kwijt aan een woning. In 2015 was dat 38,9 procent." Volgens Korevaar liggen de percentages in de rest van het land waarschijnlijk ietsje lager. "Maar duidelijk is wel dat we een veel groter deel van ons inkomen kwijt zijn aan wonen."

Betere woningen

We moeten volgens Korevaar alleen niet vergeten dat woningen tegenwoordig ook heel anders zijn. Zo leven we gemiddeld met veel minder familieleden op veel meer vierkante meter dan een eeuw geleden. En zijn woningen tegenwoordig van veel gemakken voorzien, zoals een badkamer. "De kwaliteit van wonen is echt verbeterd en als je dat meerekent valt de stijging mee", zegt Korevaar.

Toch betekent het volgens hem niet dat zorgen over stijgende huren onterecht zijn. "We zien dat huren sinds de jaren '80 harder stijgen dan inkomens." Gecorrigeerd voor de inflatie zijn de huurprijzen sinds 1996 met 21 procent gestegen. De gemiddelde cao-lonen stegen in diezelfde periode met slechts 8 procent: