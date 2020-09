Aanhoudingen om illegale handel van verdovende middelen per post

De politie heeft drie mensen aangehouden vanwege het versturen van verdovende middelen per post. Het gaat om een man (35) en vrouw (36) uit Amsterdam en een 39-jarige man uit Amstelveen.

De drie maakten gebruik van de gewone post, zegt de politie. Vanuit een speciaal daarvoor opgezet inpakbedrijf zouden verdovende middelen worden ingepakt en verzonden naar het buitenland.

De landelijke recherche heeft vijf locaties in Amsterdam en Amstelveen doorzocht en vond daarbij tientallen kilo's verdovende middelen. Om welke middelen het precies gaat, is niet bekend gemaakt. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de illegale handel.