Deel bosbranden in Californië veroorzaakt door 'gender reveal party'

Een deel van de hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië is waarschijnlijk ontstaan op een 'gender reveal party'. Op zo'n feestje maken toekomstige ouders het geslacht van hun kind bekend. In dit geval gebruikten ze daar een apparaat voor dat rook blaast. De autoriteiten denken dat het apparaat brand heeft veroorzaakt.

Er woeden al ruim twee weken bosbranden in Californië. Het is extreem warm in de Amerikaanse staat met temperaturen tot wel 50 graden. De grond is kurkdroog en nieuwe branden blijven voortdurend ontstaan. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand afgekondigd.

Blauwe explosie

Het is niet voor het eerst dat een gender reveal party een bosbrand veroorzaakt. Drie jaar geleden gebeurde dat ook in de staat Arizona. Het geslacht van een ongeboren kind werd toen bekendgemaakt met een blauw gekleurde explosie, maar dat liep volledig uit de hand. Er ontstond een grote brand die pas na een week werd geblust.

De brandweer van Californië waarschuwt mensen op Twitter dat er met deze hitte weinig voor nodig is om een brand te veroorzaken. Mensen die een brand veroorzaken kunnen daarvoor financieel en strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. Zo kreeg de vader van het kind in Arizona een voorwaardelijke straf van vijf jaar en hij moest bijna 7 miljoen euro betalen.

12.000 brandweermensen

Door de bosbranden zijn inmiddels zeker acht mensen omgekomen, bijna 3300 huizen en andere gebouwen zijn afgebrand. Meer dan 10.000 mensen moeten daardoor op zoek naar een ander onderkomen. Ruim 12.000 brandweermensen proberen de bosbranden te blussen.