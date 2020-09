Jongen van 15 zwaargewond bij steekpartij in Rijsbergen

In Rijsbergen is gisteravond een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Kort na het incident werden in het nabijgelegen Zundert, ongeveer 9 kilometer verderop, twee verdachten aangehouden in een auto.

Volgens de politie was de steekpartij bij beurs- en conferentiecentrum Sultan Palace in de Noord-Brabantse plaats. Daar was op dat moment binnen een bruiloft aan de gang.

In het conferentiecentrum zou een woordenwisseling zijn ontstaan tussen twee groepen. Die ruzie werd buiten voortgezet en toen zou de jongen meermaals zijn gestoken.