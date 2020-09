Nederlandse export kromp in eerste half jaar met 9 procent

De Nederlandse export is door de coronacrisis fors gekrompen. In de eerste helft van dit jaar exporteerde Nederland voor 23 miljard euro minder aan goederen naar het buitenland. Dat is een daling van 9 procent ten opzichte van de eerste helft van 2019.

In de eerste drie maanden van dit jaar was de export nog vrijwel gelijk aan vorig jaar, maar in de drie maanden daarna daalde de uitvoer met 17 procent, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de belangrijke exportlanden daalde de uitvoer van Nederlands fabricaat naar het Verenigd Koninkrijk het hardst, met 23 procent. Er werd vooral minder olie en gas naar de Britten uitgevoerd. De export naar de belangrijkste handelspartner, Duitsland, daalde met 12 procent. Naar China werd juist meer geëxporteerd, 18 procent.