Jury VS onderzoekt dood zwarte man na arrestatie door politie

De openbare aanklager van New York stelt een grand jury in om de dood van Daniel Prude te onderzoeken. De zwarte man stierf mogelijk door politiegeweld, beelden daarvan doken deze week op.

De grand jury bestaat uit burgers die moeten bepalen of er genoeg bewijs is om tot vervolging over te gaan. Aanklager Letitia James zegt dat het instellen van een grand jury onderdeel is van "een grondig onderzoek".

Prude overleed in maart na een aanhouding in de stad Rochester, in de staat New York. Hij rende in verwarde staat en naakt op straat. Agenten trokken een zak over zijn hoofd en hielden de 41-jarige man minutenlang tegen de grond gedrukt.

Politie: agenten deden niets verkeerd

Beelden van bodycams die de agenten droegen, doken woensdag op. Sindsdien demonstreren mensen al avondenlang in Rochester. Gisteravond werden elf betogers opgepakt.

De politieleiding concludeerde in april dat de agenten niets verkeerd hebben gedaan bij de arrestatie van Prude.

De New Yorkse gouverneur Cuomo is blij dat er nu toch een grand jury komt. "Uitgestelde gerechtigheid is geen gerechtigheid en de New Yorkers verdienen de waarheid."