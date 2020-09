Chinese ouders sturen kinderen op voorlichtingskamp over seks

In 2011 stelde de Chinese overheid seksuele voorlichting verplicht, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Zo werden foto's van geslachtsdelen uit een lesboek geschrapt nadat een ouder in de stad Hangzhou had geklaagd dat de foto's 'te obsceen' zouden zijn.

Een groot probleem, meent Fang. "In de laatste jaren is er weliswaar meer aandacht gekomen voor zaken als aanranding en intimidatie. Zonder goede seksuele voorlichting blijft het moeilijk om ergens 'nee', of misschien wel 'ja' tegen te zeggen."

'Geen topjes of rokjes'

Aan schandalen ook in de Volksrepubliek geen gebrek. Afgelopen jaar werd een docent op een middelbare school in de provincie Sichuan aangeklaagd, nadat hij in een periode van tien jaar twintig leerlingen zou hebben misbruikt. Eerder deze zomer werd een voormalige vastgoedbaron, Wang Zhenhua, veroordeeld tot vijf jaar cel na seksueel misbruik van een 9-jarig meisje. Een universiteit in de Zuid-Chinese provincie Guangxi voerde een dresscode waarin vrouwelijke studenten werd opgeroepen 'geen topjes of rokjes' te dragen, omdat dit seksueel overschrijdend gedrag in de hand zou kunnen werken.

Thema's waar ook de kinderen tijdens dit zomerkamp veel over praten. Onder meer aan de hand van de Zuid-Koreaanse film 'Hope', gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een 8-jarig meisje werd verkracht door een dronken 57-jarige man.

Heftig, vinden de kinderen. "Ik denk dat meisjes zeker buiten in het donker goed moeten oppassen", reageert de 13-jarige Zhe Xia, "en vooral niet alleen door verlaten straten moeten lopen."

Zelf keuzes maken

Slachtoffers van ongewenste intimiteiten in China mogen hopen op meer gerechtigheid. In mei, tijdens het jaarlijkse Volkscongres, werd een langverwachte wet aangenomen die seksueel overschrijdend gedrag voor het eerst strafbaar maakt, al blijft onduidelijk hoe de wet zal worden gehandhaafd.

Seksuoloog Fang blijft hameren op het belang van seksuele voorlichting. "Het is belangrijk dat kinderen niet alleen te horen krijgen te wat goed is of fout", zegt hij. "Ze moeten vooral ook leren welke onafhankelijke keuzes ze zelf kunnen maken."