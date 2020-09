Na zes jaar klinkt een nieuwe toon in dit orgelstuk dat 639 jaar gaat duren

Op de vorige klankwissel in 2013 kwam ook veel publiek af, maar vanwege de coronauitbraak mocht vandaag maar een beperkt aantal mensen de kerk in. Buiten keken honderden geïnteresseerden mee op een scherm. De klank die het instrument nu maakt, is nog 2527 dagen te horen.

Het muziekstuk, bedoeld als kunstproject, ging in 2001 van start en duurt als alles goed gaat tot het jaar 2640. Het gaat om een stuk van de Amerikaanse avant-gardistische componist John Cage. Het orgel staat in een kleine kerk in Halberstadt, op ongeveer 200 kilometer van Berlijn.

Het muziekstuk heet As Slow As Possible (ORGAN/ASLSP) en het instrument werd speciaal voor het project gebouwd. Het moet in totaal 639 jaar duren.