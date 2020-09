Facebook blokkeert livestream van hongerstaking ongeneeslijk zieke Fransman

Een ongeneeslijk zieke Fransman wil zijn hongerstaking en uiteindelijke dood livestreamen, maar Facebook staat dit niet toe. De 57-jarige Alain Cocq is teleurgesteld in het platform; zijn actie was bedoeld als protest tegen het verbod op euthanasie in Frankrijk.

Een zelfdoding streamen is tegen de regels van Facebook, zegt het bedrijf in een reactie tegen persbureau AFP. Maar Cocq vindt het besluit een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Hij roept zijn 23.000 volgers op om Facebook onder druk te zetten.

Brief van president Macron

De ongeneeslijk zieke man weigert nog te eten, drinken of medicijnen in te nemen totdat de wet wordt aangepast. Hij had president Macron persoonlijk verzocht euthanasie te mogen plegen. "Omdat ik niet boven de wet sta, kan ik niet aan uw verzoek voldoen", was diens reactie in een brief. Daarop besloot Cocq in hongerstaking te gaan.

Cocq lijdt inmiddels 34 jaar aan een zeldzame aandoening waardoor de wanden van zijn bloedvaten aan elkaar kleven. Hij zegt onophoudelijk pijn te hebben. Tot vrijdag kreeg hij sondevoeding. "De weg naar verlossing begint, en geloof me, ik ben gelukkig", zei hij die avond in een Facebookvideo vanuit zijn ziekenhuisbed in de stad Dijon.

Ondragelijk lijden

In tegenstelling tot in Nederland en België is vrijwillige levensbeëindiging bij uitzichtloos lijden wettelijk niet toegestaan in Frankrijk. Tegenstanders van euthanasie, zoals de katholieke kerk, hebben morele bezwaren.

In een wet uit 2016 is vastgelegd dat in Frankrijk alleen zogeheten palliatieve sedatie toegestaan. Dat betekent dat een stervende in slaap wordt gebracht en wordt verdoofd, maar wel blijft leven. Cocq wil dat de wet wordt verruimd zodat zelfdoding bij ondragelijk lijden ook mogelijk wordt.