Evenementen in tijd van corona: 'Elke tribune heeft eigen parkeerplaatsen'

In Assen was het de beurt aan de Deutsche Tourenwagen-Masters (DMT). De DMT is in Europa het grootste kampioenschap voor toerwagens. Dit weekend worden per dag 10.000 bezoekers toegelaten tot de tribunes bij het TT circuit in de Drentse hoofdstad. Normaal zijn dat er 55.000 en kunnen er nog eens 60.000 bezoekers staan. Een evenement in sterk afgeslankte vorm dus.

Voor het evenement was vooraf toestemming van de Veiligheidsregio nodig. Die kwam er, omdat het terrein groot genoeg is waardoor bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Voor de DMT werden zes tribunes opgebouwd die plaats bieden aan 1800 mensen. Iedere bezoeker krijgt een kaartje met een vaste zitplaats toegewezen.

"Elke tribune heeft eigen parkeerplaatsen, eigen catering en eigen toiletvoorzieningen", legt organisator Lee van Dam uit, dit om te voorkomen dat te veel mensen door elkaar gaan lopen. Ook is overal eenrichtingsverkeer gecreëerd zodat mensen elkaar niet passeren en moeten bezoekers op het terrein een mondkapje dragen.

De Vereniging van Evenementenmakers is opgetogen dat de DTM in Assen doorgaat met publiek. "We zijn blij dat er weer evenementen op gang komen, al is het met een klein aantal bezoekers," vertelt woordvoerder Willem Westermann. "Er zijn al voetbalwedstrijden met publiek, net als concerten en theatervoorstellingen." De bezoekers moeten er alleen nog even in komen: "Het is wennen aan de regeltjes. Maar het is fijn dat er weer een evenement in de buurt is."

Bekijk hier hoe het er op het TT circuit Assen aan toe ging: