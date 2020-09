Advocaat 'taartjeseters': ministerie onderzoekt kwijtschelding coronaboetes

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijkt een verzoek om kwijtschelding van coronaboetes. Dat zegt de advocaat van vier beboete personen, die de minister vorige week een brief had geschreven.

Voor zover bekend is het de eerste keer sinds de ophef over minister Grapperhaus, die zich op zijn bruiloft niet aan de coronaregels had gehouden, dat een verzoek om kwijtschelding wordt onderzocht.

Het gaat om een Rotterdams stel en de ouders van de man, die in mei buiten samen een gebakje aten, zoals Rijnmond meldde. Twee boa's schreven boetes uit; het bleek later om vierhonderd euro per persoon te gaan.

Ze werden waarschijnlijk beboet omdat er sprake zou zijn geweest van een samenscholing in de buitenlucht, schreef advocaat Frank van Ardenne. "Terwijl deze vier personen op 1,5 meter afstand van elkaar een taartje zaten te eten en de regelgeving op dit punt volstrekt onduidelijk was, en is."

Generaal pardon

De advocaat betoogt onder meer dat de boetes, ook gezien Grapperhaus' huwelijksfeest, "niet uit te leggen en niet te rechtvaardigen" zijn.

Hij vraagt daarom om een generaal pardon voor iedereen die is beboet omdat ze coronaregels zouden hebben overtreden, en voor het seponeren of herzien van deze zaken.